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Сегодня, 21:57

Дмитрий Шевченко перейдет в «Барыс»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Дмитрий Шевченко покинет омский клуб и перейдет в «Барыс».

На счету 26-летнего форварда 2 (1+1) очка в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона.

Шевченко перешел в «Авангард» из «Барыса» в мае 2021 года, подписав контракт на два года.

Дмитрий Шевченко
КХЛ
ХК Авангард
ХК Барыс
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