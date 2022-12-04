Дмитрий Шевченко перейдет в «Барыс»

По информации «СЭ», нападающий «Авангарда» Дмитрий Шевченко покинет омский клуб и перейдет в «Барыс».

На счету 26-летнего форварда 2 (1+1) очка в 17 матчах регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона.

Шевченко перешел в «Авангард» из «Барыса» в мае 2021 года, подписав контракт на два года.