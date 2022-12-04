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Сегодня, 22:15

Быков — о возвращении Билялетдинова в «Ак Барс»: «Его поддержка как раз кстати в этот переходный период»

Быков отреагировал на новость о вхождении Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса»
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о вхождении Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса».

4 декабря казанцы обыграли московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

«В связи с тем, что Зинэтула Хайдярович был и раньше главным тренером «Ак Барса», а сейчас занимает руководящий пост в клубе и связан с его развитием, то, его поддержка была бы как раз кстати на этом переходном периоде по поиску главного тренера. До того момента, пока не будет назначен главный тренер, поддержка и помощь Билялетдинова всем специалистам и игрокам понятна. Имея в структуре казанского клуба специалиста такого высокого уровня и с громадным опытом, это нормально, что руководство нашло взаимопонимание с ним, чтоб он помог в этой трудной ситуации временно исполняющему обязанности Бабенко», — сказал Быков «СЭ».

Ранее из «Ак Барса» ушел в отставку Олег Знарок, который тренировал команду с лета нынешнего года. Исполняющим обязанности главного тренера стал Юрий Бабенко.

Билялетдинов возглавлял казанский клуб в периоды с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он один раз становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок Гагарина.

В июле Билялетдинов стал советником исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали.

КХЛ
ХК Ак Барс
Вячеслав Быков
Зинэтула Билялетдинов
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