Светлов — о матче с ЦСКА: «По многим компонентам не уступали сопернику, это была содержательная игра»
Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ С ЦСКА (2:4).
«Хорошая, быстрая, интересная игра. По многим компонентам не уступали сопернику. Вели в счете, забили в большинстве, это была содержательная игра. Но немного не дотерпели в концовке. Жалко, что мы сегодня без очков»,
Также он прокомментировал дебютное выступление Никиты Ващенко в КХЛ за «Сочи».
«Дебютная игра Ващенко? Нормально сыграл. Еще не успел с ним толком пообщаться, объяснить как мы играем, что мы делаем, но мальчишка нормально вошел в игру, достойно для первого раза смотрелся. После возвращения с Кубка Вызова Уткина не выпускали до третьего периода — понимали, что ребята вернулись рано утром из Челябинска, вчера играли. Переодели в запас, но в третьем периоде надо было встряхнуться, поэтому подключили его к игре», — добавил тренер.
Клуб из Сочи занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции (16 очков). 6 декабря команда сыграет с «Нефтехимиком». Начало игры — в 19.00 по московскому времени.
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|11
|55
|2
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|24
|13
|52
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|5
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|6
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|18
|45
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|Ак Барс
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|17
|20
|40
|8
|Барыс
|39
|16
|23
|35
|9
|Амур
|35
|14
|21
|34
|10
|Трактор
|39
|14
|25
|33
|11
|Нефтехимик
|37
|15
|22
|31
|5.12
|12:30
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Адмирал – Амур
|- : -
|5.12
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
|- : -