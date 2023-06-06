Рябыкин: «Я сделал выводы из этого сезона, иду дальше. Руки опускать нельзя»

Российский специалист Дмитрий Рябыкин заявил, что трудности его только закалили, а также выдал свой анализ случившемуся.

«Я сделал выводы из этого сезона, иду дальше. Руки опускать нельзя. Меня эти ситуации не сломали, сделали только сильнее. Естественно, я проанализировал произошедшее. Считаю, что с «Авангардом» мы неплохо начали чемпионат с точки зрения качества игры, даже, несмотря на то, что календарь сразу же подкинул длительную гостевую серию и хороших соперников. Но не было результата, и это привело к нервозности у хоккеистов. Когда наслаиваются три-четыре поражения, ребята начинают терять уверенность в собственных силах. Но главное, что нас погубило — это травма Найта», — приводит слова Рябыкина Betonmobile.ru.

Рябыкин был уволен из двух клубов КХЛ за сезон-2022/23. В начале сезона он был главным тренером «Авангарда», его отправили в отставку 10 октября 2022 года. 17 октября 2022 года специалист стал ассистентом главного тренера «Металлурга» и был уволен из клуба 4 февраля.