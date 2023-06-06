Рябыкин: «Я сделал выводы из этого сезона, иду дальше. Руки опускать нельзя»
Российский специалист Дмитрий Рябыкин заявил, что трудности его только закалили, а также выдал свой анализ случившемуся.
«Я сделал выводы из этого сезона, иду дальше. Руки опускать нельзя. Меня эти ситуации не сломали, сделали только сильнее. Естественно, я проанализировал произошедшее. Считаю, что с «Авангардом» мы неплохо начали чемпионат с точки зрения качества игры, даже, несмотря на то, что календарь сразу же подкинул длительную гостевую серию и хороших соперников. Но не было результата, и это привело к нервозности у хоккеистов. Когда наслаиваются три-четыре поражения, ребята начинают терять уверенность в собственных силах. Но главное, что нас погубило — это травма Найта», — приводит слова Рябыкина Betonmobile.ru.
Рябыкин был уволен из двух клубов КХЛ за сезон-2022/23. В начале сезона он был главным тренером «Авангарда», его отправили в отставку 10 октября 2022 года. 17 октября 2022 года специалист стал ассистентом главного тренера «Металлурга» и был уволен из клуба 4 февраля.
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3