Дзюба: «СКА точно не возьмет Кубок Гагарина пять раз подряд. ЦСКА — флагман хоккея»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба высказался о конкуренции СКА и ЦСКА в борьбе за Кубок Гагарина.

«Пять раз СКА не выиграет. Это невозможно, я не верю. И я думаю, совсем не факт, что СКА в прошлом сезоне справился бы в финале с «Ак Барсом». На данный момент в хоккее, как бы это ни звучало, ЦСКА — это бренд, команда номер один, у которой есть рисунок и потрясающий тренер. Сергей Федоров харизматичный, он действительно был большой звездой хоккея. Теперь работает главным тренером два года и взял два Кубка Гагарина. Мне кажется, тут вообще нет вопросов. В хоккее сейчас по крайней мере есть конкуренция. Есть ряд команд, которые могут претендовать на Кубок Гагарина. Но ЦСКА пока — это лидер, это флагман хоккея», — приводит слова Дзюбы matchtv.ru.

ЦСКА в финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (4-3) и второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.