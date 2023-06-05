Бывший пресс-секретарь ИИХФ обвинил «ужасную» КХЛ в разрушении хоккея в Европе

Глава Альянса европейских хоккейных клубов и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

«КХЛ была ужасной. Она разрушила европейский хоккей, выступив против Лиги чемпионов и не позволив командам играть в ней, — цитирует РИА «Новости» Шемберга со ссылкой на Sport.sk. — Вы можете себе представить, чтобы английские клубы не играли в Лиге чемпионов? Немыслимо. Во-вторых, что участие в КХЛ сделало с иностранными командами. Как выглядели, например, братиславский «Слован», хельсинский «Йокерит», загребский «Медвешчак», пражский «Лев», рижское «Динамо» после ухода из КХЛ? Одних уже нет, другие почти обанкротились. КХЛ могла бы быть хорошей лигой, если бы в нее играли только в России. Но они принимали новые клубы, чисто из-за политических интересов. Их абсолютно не интересовал «Слован», они просто хотели показать, что он играет не в Словакии, а в чемпионате России. Я очень хорошо знаю нескольких человек из «Слована». В последние годы в КХЛ у клуба не было ни копейки по итогам сезона. КХЛ была провалом со всех точек зрения. От запрета командам играть в Лиге чемпионов до захвата европейских команд, которые они уничтожили».

КХЛ была основана в 2008 году. В лиге выступали клубы из Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Латвии, Казахстана и Белоруссии.