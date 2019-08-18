Дмитрий Огурцов: «Хотим вывести «Динамо» минимум в финал конференции»

Защитник «Динамо» Дмитрий Огурцов рассказал, как освоился в новом клубе, а также поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.

— Многих игроков команды знаю не первый год, поэтому адаптация на самом деле много времени не заняла, — цитируют «Известия» Огурцова. — А ощущения от пребывания в клубе самые хорошие. Команду «Динамо» не надо представлять — это бренд. Буду стараться принести ему как можно больше пользы.

У нас самые максимальные задачи — побеждать в каждом матче. А там посмотрим. Хотим вывести «Динамо» минимум в финал конференции.