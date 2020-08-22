Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлением от победы над «Салаватом Юлаевым» (4:3 Б) в Кубке TANECO. Казанский клуб вышел в финал, где встретится с «Металлургом».

— Сложно требовать от команды ту игру, которую мы хотим видеть — все ребята в разном состоянии, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Квартальнова. — Начало игры мы провели слабо. Стали борьбу выигрывать потом, игра наладилась.

— Специально поставили Мифтахова, чтобы проверить его с «Салаватом»?

— Был план, по которому он должен был играть. Амир сыграл неплохо, помог выиграть буллиты. У нас вообще сегодня было много молодёжи.

— Почему не играют Азеведо, Кормье, Галиев и будут ли они готовы к старту сезона?

— Все отсутствуют по разным причинам, не хочу их называть. Все начинают входить в строй. Это опытный ребята, наши лидеры, думаю, им не нужно будет долго адаптироваться. Возможно, завтра увидим Кормье в игре.

— Защитник Николай Богатов сыграл сегодня 17 минут. Как оцените его игре?

— Для него это большая нагрузка. Он не совсем молодой мальчишка, но это первый год для него в «Ак Барсе». Есть моменты, которые надо улучшать. Удаляется он очень много — может быть, из-за чрезмерного желания или усталости. Если сделает правильные выводы, будет все хорошо.

— Кувардин забил гол в первой же смене.

— У него прекрасное здоровье, хорошее катание. Хотелось бы, чтобы он был смелым, ничего не боялся. Вышел не сразу, забил. У него все впереди, будем работать.

— Хованов на турнире забил три буллита из трех. Может ли он стать основным исполнителем буллитов?

— Кто забивает буллиты, это признак мастерства. Он разбирается, молодец. Саша улучшает игру, но ему по-прежнему надо много работать.

— Завтра финал с «Металлургом». Готовы ли к агрессии в отношении Хованова и Юдина?

— Мы готовы к любой агрессии. Готовы играть жёстко, очень жёстко. Не потерпим никакой грязи.