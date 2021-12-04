Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Состоялось легендарное, не побоюсь этого слова, событие — впервые в ОАЭ прошел матч КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом». Для популяризации хоккея такие мероприятия надо проводить. Даже там, где не ступала нога, конек хоккеиста. Для ребят это интересный вызов и опыт, а для зрителей — диковинка. Не знаю, с чем сравнить для нас, но для арабского мира хоккей — это что-то новое. Будем надеяться, что лед растопит сердца арабского мира», — приводит слова Леонова официальный сайт КХЛ.