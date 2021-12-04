Американские хоккеисты заработают 346 миллионов рублей в этом сезоне в российских клубах КХЛ
08:12
Как стало известно «СЭ», 8 американских легионеров российских клубов КХЛ в этом сезоне заработают 346 миллионов рублей. Средняя зарплата американца составлят 42,3 миллиона рублей в год.
Больше всех среди американцев получает нападающий «Локомотива» Рид Буше. Его зарплата составляет 75 миллионов рублей в год.
Сколько миллиардов увозят иностранцы из российских клубов КХЛ? Зарплаты всех легионеров лиги
Читайте также
Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю