"Для меня было сложно, потому что я вообще не знал, что это такое". Шумаков - про тактику "Вашингтона"

Форвард "Авангарда" Сергей Шумаков в интервью "СЭ" рассказал о скандальном уходе из ЦСКА, скитаниях по Америке и тяжелой жизни в Челябинской области.

– Тактика "Вашингтона" была слишком сложна?

– Да нет, ничего особенного. Может быть, для меня было сложно, потому что я вообще не знал, что это такое. Но зато после этого мне в России легче.

– Расскажите о каком-то нюансе, который вас просили делать в НХЛ, а в России вы с ним не сталкивались.

– Например, клюшка всегда должна быть на льду. А в стыках сначала работаешь клюшкой, а потом играешь тело.

– Неужели в КХЛ такое не объясняли?

– Раньше нигде не сталкивался. Только в "Авангарде" с этим столкнулся. У нас на это обращают серьезное внимание. У других тренеров играешь и играешь. Главное – чтобы ты кому-нибудь посильнее навернул. И не важно, успел соперник шайбу отдать или нет. (Игорь Еронко, Алексей Шевченко)

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