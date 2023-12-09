Дивизион Харламова вышел в финал ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ

Команда дивизиона Харламова победила команду дивизиона Чернышева и вышла в финал ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ. Матч завершился со счетом 8:6.

По ходу встречи дивизион Харламова несколько раз уступал в три шайбы, но команда сравняла счет и вышла вперед на последний минуте игры.

Хет-триком в матче отметился нападающий дивизиона Чернышева Райли Барбер, кроме того судьи засчитали шайбу вратаря команды Александра Самонова.