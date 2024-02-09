Совет директоров КХЛ переизбрал Алексея Морозова президентом лиги

В пятницу, 9 февраля, завершилось заочное заседание Совета директоров, на котором был рассмотрен ряд корпоративных вопросов, в частности об избрании президента ООО «КХЛ», информирует пресс-служба лиги.

По итогам голосования членов Совета директоров Алексей Морозов единогласно переизбран на посту президента КХЛ.

46-летний экс-хоккеист занимает пост с февраля 2020 года.