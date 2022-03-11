Артюхин может продолжить карьеру в «Нефтехимике»

Нападающий Евгений Артюхин, заканчивавший этот сезон в «Нефтехимике», может продолжить карьеру в клубе.

Сейчас стороны ведут переговоры о новом контракте. Об этом сообщил главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.

В регулярном чемпионате 38-летний Артюхин провел 7 матчей и набрал 1 (0+1) очко, в плей-офф он сыграл в 4 матчах.