«Автомобилист» подписал контракт с сыном Дениса Куляша и еще несколькими молодыми игроками

«Автомобилист» заключил двусторонние контракты с молодыми хоккеистами — воспитанниками хоккейных школ Екатеринбурга и Свердловской области, прошедших этой весной вместе с «Авто» просмотровые сборы, сообщает сайт клуба.

Так, состав команды пополнили вратарь Даниил Кошелев, защитники Олег Байков и Максим Рябышев, а также нападающий Даниэль Куляш. Плюс, подписаны новые двусторонние контракты с хоккеистами, уже выступавшими в «Авто» в минувшем сезоне — голкипером Владимиром Войтюком, защитником Никитой Ишимниковым и нападающим Егором Кузьминым.

Все соглашения рассчитаны на 3 года.