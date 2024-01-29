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29 января, 23:56

«Динамо» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на своем льду уступило «Витязю» — 1:2.

Видео лучших моментов матча опубликовали на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 77 очков и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Балашихи прервал серию из трех поражений подряд и с 43 очками занимает последнее, 11-е место, на «Западе».

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Москва)
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