«Динамо» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на своем льду уступило «Витязю» — 1:2.

Видео лучших моментов матча опубликовали на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» набрало 77 очков и находится на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Балашихи прервал серию из трех поражений подряд и с 43 очками занимает последнее, 11-е место, на «Западе».