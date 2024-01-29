«Спартак» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» дома обыграл «Торпедо» матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Спартак» занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 76 очков в 58 матчах. «Торпедо» — пятый на «Западе» (68 очков в 56 играх).