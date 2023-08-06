«Спартак» обыграл московское «Динамо» в товарищеском матче
«Спартак» обыграл московское «Динамо» в предсезонном товарищеском матче — 3:1.
У красно-белых отличился дублем Александр Пашин, еще один гол на счету Максима Цыплакова. Единственную шайбу бело-голубых забросил Артем Ильенко.
В послематчевой серии буллитов победу также одержал «Спартак» — 2:0. У красно-белых отличились Александр Пашин и Егор Чезганов. В серии буллитов ворота «Спартака» защищал Андрей Кареев, который отразил все пять бросков динамовцев.
Товарищеские матчи. Клубы
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Голы: Цыплаков — 1 (бол.), 16:57 — 0:1. Ильенко — 1 (Малышев, Кудашов), 22:25 — 1:1. Пашин — 1, 45:24 — 1:2. Пашин — 2 (п.в.), 59:56 — 1:3.
Вратари: Волков — Сковронский.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 29 (12+12+5) — 31 (10+8+13).
6 августа. Москва. «ВТБ Арена».
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|4
|Куньлунь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|7
|СКА
|0
|0
|0
|0
|8
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|10
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|11
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Лада
|0
|0
|0
|0
|8
|Металлург
|0
|0
|0
|0
|9
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
|0
|0
|0
|0
|11
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|12
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|1.09
|00:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -