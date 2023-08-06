«Нэшвилл» и «Сан-Хосе» предлагали Ткачеву контракты в НХЛ с зарплатой около миллиона долларов

По информации «СЭ», нападающий Владимир Ткачев до подписания контракта с «Авангардом» рассматривал предложения «Нэшвилла» и «Сан-Хосе».

Клубы НХЛ предлагали форварду 1,1 и 0,9 миллиона долларов в год соответственно.

В воскресенье, 6 августа «Авангард» объявил о подписании нового контракта с 27-летним россиянином на три года. По данным «СЭ», по новому соглашению хоккеист будет получать 101 миллион рублей в год.