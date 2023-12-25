СКА с минимальным преимуществом обыграл «Динамо»
СКА на выезде обыграл «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
За московский клуб отметились Эрик О'Делл и Игорь Ожиганов. В составе СКА шайбу забросил Брендан Лайпсик. Михаил Воробьев сделал дубль.
СКА занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх. «Динамо» — на втором месте (62 очка в 44 матчах).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо М» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Голы: Воробьев — 12 (бол., Толчинский, Никишин), 19:38 — 0:1. Лайпсик — 2 (Кадейкин, Земченок), 38:08 — 0:2. О`Делл — 18 (Рашевский), 47:33 — 1:2. Воробьев — 13 (Гальченюк, Толчинский), 50:42 — 1:3. Ожиганов — 4 (Рашевский, Кудрявцев), 57:57 — 2:3.
Вратари: Коновалов (58:43) — Серебряков.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (14+11+6) — 30 (6+17+7).
Судьи: Гашилов, Кулаков.
25 декабря. Москва. «ВТБ Арена».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|43
|27
|16
|59
|2
|Авангард
|41
|27
|14
|57
|3
|Сал. Юлаев
|42
|26
|16
|55
|4
|Лада
|44
|22
|22
|53
|5
|Трактор
|43
|23
|20
|51
|6
|Автомобилист
|44
|23
|21
|51
|7
|Ак Барс
|43
|24
|19
|50
|8
|Сибирь
|44
|20
|24
|47
|9
|Амур
|43
|18
|25
|44
|10
|Нефтехимик
|43
|15
|28
|39
|11
|Адмирал
|41
|13
|28
|35
|12
|Барыс
|43
|13
|30
|33
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|44
|29
|15
|62
|2
|Динамо М
|44
|29
|15
|62
|3
|Локомотив
|41
|27
|14
|57
|4
|СКА
|43
|28
|15
|57
|5
|Торпедо
|43
|26
|17
|55
|6
|ЦСКА
|43
|22
|21
|48
|7
|Северсталь
|42
|19
|23
|45
|8
|Динамо Мн
|41
|18
|23
|40
|9
|Куньлунь РС
|43
|15
|28
|35
|10
|Сочи
|43
|14
|29
|33
|11
|Витязь
|43
|14
|29
|33
|25.12
|12:00
|
Амур – Нефтехимик
|4 : 1
|25.12
|19:30
|
ЦСКА – Сал. Юлаев
|3 : 4 ОТ
|25.12
|19:30
|
Динамо М – СКА
|2 : 3