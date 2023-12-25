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Сегодня, 21:45

СКА с минимальным преимуществом обыграл «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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ХК СКА.
Фото ХК СКА

СКА на выезде обыграл «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

За московский клуб отметились Эрик О'Делл и Игорь Ожиганов. В составе СКА шайбу забросил Брендан Лайпсик. Михаил Воробьев сделал дубль.

СКА занимает четвертую строчку в Западной конференции, набрав 57 очков в 43 играх. «Динамо» — на втором месте (62 очка в 44 матчах).

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«Динамо М» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Воробьев — 12 (бол., Толчинский, Никишин), 19:38 — 0:1. Лайпсик — 2 (Кадейкин, Земченок), 38:08 — 0:2. О`Делл — 18 (Рашевский), 47:33 — 1:2. Воробьев — 13 (Гальченюк, Толчинский), 50:42 — 1:3. Ожиганов — 4 (Рашевский, Кудрявцев), 57:57 — 2:3.

Вратари: Коновалов (58:43) — Серебряков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (14+11+6) — 30 (6+17+7).

Судьи: Гашилов, Кулаков.

25 декабря. Москва. «ВТБ Арена».

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
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4 Лада 44 22 22 53
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12 Барыс 43 13 30 33
Западная конференция И В П О
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3 Локомотив 41 27 14 57
4 СКА 43 28 15 57
5 Торпедо 43 26 17 55
6 ЦСКА 43 22 21 48
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