«Спартак»: расписание и время начала матчей в новогодние праздники

С 25 декабря по 7 января «Спартак» проведет пять матчей в КХЛ

С 25 декабря 2023 года по 7 января 2024 года «Спартак» сыграет пять матчей в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ. Ниже приведена подробная информация о расписании и времени начала игр (мск) команды тренера Алексея Жамнова.

Следить за ключевыми событиями встреч можно в матч-центре «СЭ». Смотрите видеотрансляции матчей на официальном сайте КХЛ, на канале KHL Prime и в онлайн-сервисе Кинопоиск по подписке.

Расписание и время начала матчей «Спартака» в новогодние праздники с 25 декабря по 7 января

26 декабря. 19.00. «Торпедо» — «Спартак»

Онлайн-трансляция

28 декабря. 19.10. «Динамо» Мн — «Спартак»

Онлайн-трансляция

30 декабря. 17.00. «Витязь» — «Спартак»

Онлайн-трансляция

5 января. 17.30. ЦСКА — «Спартак»

Онлайн-трансляция

7 января. 17.00. «Динамо» М — «Спартак»

Онлайн-трансляция

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