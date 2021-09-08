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Иван Федотов: «В моменте с буллитом нападающий сыграл здорово, я был чуть потерпеливее»

22:18
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Голкипер ЦСКА Иван Федотов отразил буллит в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

«Хорошая игра была, понимали, что нас ждёт хороший темп. Казань бежала, был быстрый первый период, активная игра в исполнении обеих команд. Болельщики хорошо поддерживали хозяев, было интересно. Думаю, это была хорошая проверка для двух команд. В моменте с буллитом нападающий сыграл здорово, я был чуть потерпеливее и помог команде в этом моменте», — цитирует голкипера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/08/488945.html

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