Иван Федотов: «В моменте с буллитом нападающий сыграл здорово, я был чуть потерпеливее»

Голкипер ЦСКА Иван Федотов отразил буллит в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:1 ОТ).

«Хорошая игра была, понимали, что нас ждёт хороший темп. Казань бежала, был быстрый первый период, активная игра в исполнении обеих команд. Болельщики хорошо поддерживали хозяев, было интересно. Думаю, это была хорошая проверка для двух команд. В моменте с буллитом нападающий сыграл здорово, я был чуть потерпеливее и помог команде в этом моменте», — цитирует голкипера сайт КХЛ.