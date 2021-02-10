«Динамо» предложило Шипачеву новый контракт

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о желании продлить контракт с форвардом Вадимом Шипачевым.

«Вчера Вадим был в клубе. Мы встречались с ним и предложили ему новый контракт по схеме «2+1». Мы сказали, что заинтересованы в нем, сейчас менеджеры и агент «вычищают» контракт», — приводит слова Кровопускова ТАСС.

33-летний хоккеист выступает за «Динамо» с лета 2018 года. В текущем сезоне Шипачев провел 52 матча, в которых набрал 62 (20+42) очка. Нынешний контракт игрока рассчитан до 30 апреля 2021 года.