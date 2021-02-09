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Марьямяки объяснил поражение от «Северстали»

9 февраля 2021, 23:57
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Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал, почему его команда уступила «Северстали» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Равная игра, соперник чуть активнее играл, такой исход матча закономерен. Жаловаться на календарь не надо, будем играть», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

В составе победителей дубль сделал Игорь Гераськин.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/02/09/481158.html

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