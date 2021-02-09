Марьямяки объяснил поражение от «Северстали»

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал, почему его команда уступила «Северстали» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Равная игра, соперник чуть активнее играл, такой исход матча закономерен. Жаловаться на календарь не надо, будем играть», — цитирует тренера официальный сайт лиги.

В составе победителей дубль сделал Игорь Гераськин.