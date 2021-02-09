Марьямяки объяснил поражение от «Северстали»
9 февраля 2021, 23:57
Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки рассказал, почему его команда уступила «Северстали» (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Равная игра, соперник чуть активнее играл, такой исход матча закономерен. Жаловаться на календарь не надо, будем играть», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
В составе победителей дубль сделал Игорь Гераськин.
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