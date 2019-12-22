«Динамо» победило «Сочи». Крикунов вышел на второе место в истории москвичей по матчам среди главных тренеров

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» победил «Сочи». Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу москвичей.

Этот матч стал 315-м для главного тренера бело-голубых Владимира Крикунова в московском «Динамо». Он вышел на чистое второе место по матчам за клуб среди главных тренеров, превзойдя результат Зинэтулы Билялетдинова (314). Первое место занимает Аркадий Чернышев (839).

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«ХК Динамо» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Голы: Шипачев — 10 (бол., Яшкин, Хиетанен), 29:38 — 1:0. Архипов — 3 (Воробьев, Коллинс), 36:22 — 1:1. Афиногенов — 7 (Петерссон, Зайцев), 48:41 — 2:1. Тарасов — 13, 58:54 — 3:1.

Нереализованный буллит: Шмелев (Сочи), 38:10 (Вратарь).

Вратари: Бочаров — Налимов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (11+4+7) — 31 (8+9+14).

Судьи: Кика, Юдаков.

22 декабря. Москва. «ВТБ Арена».