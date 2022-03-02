«Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» в первом матче плей-офф КХЛ

«Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3.

Голами в череповецкой команде отметились Якоб Стенквист, Макар Хабаров, Даниил Вовченко, Егор Морозов, Йоонас Няттинен и Игорь Гераськин.

За московскую команду забили Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Иван Игумнов.

«Северсталь» повела в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет в Москве 4 марта.

Хоккей

КХЛ

1/4 финала конференций

«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)

Голы: Стенквист — 1 (бол., Пилипенко), 5:48 — 0:1. Хабаров — 1 (Макеев, Гуслистов), 16:56 — 0:2. Войнов — 1 (Шипачев), 24:18 — 1:2. Галиев — 1 (бол., Линдберг, Войнов), 26:47 — 2:2. Вовченко — 1 (бол., Гераськин, Пилипенко), 30:10 — 2:3. Морозов — 1 (Няттинен, Хлыстов), 32:20 — 2:4. Няттинен — 1 (Лишка, Морозов), 45:24 — 2:5. Игумнов — 1 (Фисенко), 56:19 — 3:5. Гераськин — 1 (п.в., Думбадзе), 59:42 — 3:6.

Вратари: Бочаров (Еременко, 32:20, 58:21 — 59:42) — Подъяпольский.

Штраф: 14 — 6.

Броски: 32 (9+13+10) — 29 (15+9+5).

Судьи: Бирин, Хрибик.

2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 2807 зрителей.

Счет в серии: 0 — 1