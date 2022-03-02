«Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» в первом матче плей-офф КХЛ
«Северсталь» в гостях обыграла московское «Динамо» в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3.
Голами в череповецкой команде отметились Якоб Стенквист, Макар Хабаров, Даниил Вовченко, Егор Морозов, Йоонас Няттинен и Игорь Гераськин.
За московскую команду забили Вячеслав Войнов, Станислав Галиев и Иван Игумнов.
«Северсталь» повела в серии со счетом 1-0. Следующая игра пройдет в Москве 4 марта.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:6 (0:2, 2:2, 1:2)
Голы: Стенквист — 1 (бол., Пилипенко), 5:48 — 0:1. Хабаров — 1 (Макеев, Гуслистов), 16:56 — 0:2. Войнов — 1 (Шипачев), 24:18 — 1:2. Галиев — 1 (бол., Линдберг, Войнов), 26:47 — 2:2. Вовченко — 1 (бол., Гераськин, Пилипенко), 30:10 — 2:3. Морозов — 1 (Няттинен, Хлыстов), 32:20 — 2:4. Няттинен — 1 (Лишка, Морозов), 45:24 — 2:5. Игумнов — 1 (Фисенко), 56:19 — 3:5. Гераськин — 1 (п.в., Думбадзе), 59:42 — 3:6.
Вратари: Бочаров (Еременко, 32:20, 58:21 — 59:42) — Подъяпольский.
Штраф: 14 — 6.
Броски: 32 (9+13+10) — 29 (15+9+5).
Судьи: Бирин, Хрибик.
2 марта. Москва. «ВТБ Арена». 2807 зрителей.
Счет в серии: 0 — 1
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
|1 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
|0 - 1
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
|0 - 1
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
|1 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
|1 - 0
|
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
|0 - 1
|2.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|2 : 1
|2.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|1 : 2 ОТ
|2.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|8 : 3
|2.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 6