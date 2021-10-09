Московское «Динамо» дома обыграло «Северсталь»
19:27
Московское «Динамо» выиграло у «Северстали» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Динамовцы набрали 24 очка и занимают первое место на Западе. У «Северстали» 13 очков и десятое место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
Голы: Пресс — 3, 8:02 — 0:1. Брызгалов — 1 (Фисенко), 14:23 — 1:1. Рашевский — 9 (Волков, Клинкхаммер), 16:44 — 2:1. Вовченко — 2 (бол., Тимашов, Стенквист), 21:32 — 2:2. Шипачев — 10 (бол., Галиев, Войнов), 30:24 — 3:2.
Вратари: Еременко — Шостак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (11+5+10) — 36 (10+16+10).
Судьи: Гашилов, Кулев.
9 октября. Москва. «ВТБ Арена».
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