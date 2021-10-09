Минское «Динамо» обыграло в гостях «Торпедо»
Минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло «Торпедо» со счетом 4:3.
В составе «Динамо» отличились Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Дерябин, Денис Мосалев и Кирилл Воронин. У «Торпедо» забивали Кенни Агостино, Даниэль Заар и Теодор Леннстрем.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Динамо» (Минск) — 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы: Агостино — 9 (бол., Заар), 19:58 — 1:0. Буйницкий — 2 (Сапего, Усов), 23:48 — 1:1. Дерябин — 1 (Сапего, Граовац), 27:13 — 1:2. Заар — 3 (Орлов, Шенфельд), 30:08 — 2:2. Мосалев — 3, 37:01 — 2:3. Воронин — 4 (Горбунов, Бек), 38:37 — 2:4. Леннстрем — 5 (бол., Гривик), 59:57 — 3:4.
Вратари: Кочетков (57:53) — Колосов.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 33 (11+6+16) — 28 (7+15+6).
Судьи: Акузовский, Оскирко.
9 октября. Нижний Новгород. КРК Нагорный.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю