Московское «Динамо» одержало четвертую победу подряд, обыграв минское «Динамо»

Московское «Динамо» дома обыграло минское «Динамо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1. Встреча прошла на «ВТБ Арене».

У победителей голы забили Даниил Пыленков и Андрей Прибыльский. За минский клуб отличился Роман Горбунов.

Московское «Динамо» выиграло четвертый матч подряд и занимает второе место на «Западе» (88 очков). Минское «Динамо» располагается на восьмой строчке с 63 баллами.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Пыленков — 6 (бол., Ильенко, Рашевский), 13:31 — 1:0. Горбунов — 17, 17:37 — 1:1. Прибыльский — 2 (Пыленков, Гусев), 18:34 — 2:1.

Вратари: Моторыгин — Колосов (58:23).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 24 (11+7+6) — 27 (11+8+8).

Судьи: Оленин, Фатеев.

15 февраля. Москва. «ВТБ Арена».