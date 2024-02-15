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Сегодня, 21:52

«Куньлунь» нанес «Ладе» шестое поражение подряд

Руслан Минаев
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«Куньлунь» победил «Ладу» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев голы забивали Брэндон Йип, Фу Шуай и Колин Кэмпбелл. У гостей шайбу забросил Сергей Шумаков.

«Куньлунь» с 50 очками занимает 9-е место в таблице Западной конференции.

«Лада» потерпела шестое поражение подряд. Клуб занимает 7-е место в таблице «Востока» — 72 очка.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Куньлунь РС» (Пекин) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: С. Фу — 11 (Кэмпбелл), 17:54 — 1:0. Шумаков — 14 (бол., Солянников, Романов), 25:45 — 1:1. Йип — 12 (Граовац, Макмиллан), 54:30 — 2:1. Кэмпбелл — 6 (п.в., П. Фу, С. Фу), 59:59 — 3:1.

Вратари: Джурасик — Подъяпольский (59:04 — 59:15, 59:22 — 59:59).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (7+12+8) — 33 (7+12+14).

Судьи: Раводин, Спирин.

15 февраля. Мытищи. Арена Мытищи.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Лада
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1 Металлург Мг 63 40 23 87
2 Авангард 63 41 22 86
3 Сал. Юлаев 63 40 23 85
4 Ак Барс 63 38 25 78
5 Автомобилист 64 34 30 76
6 Трактор 63 33 30 72
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 63 27 36 66
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 63 20 43 51
12 Барыс 63 20 43 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 63 41 22 88
3 Локомотив 64 41 23 87
4 Спартак 64 38 26 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 63 34 29 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 64 29 35 63
9 Куньлунь РС 63 22 41 50
10 Сочи 63 21 42 49
11 Витязь 63 19 44 45
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Локомотив – ЦСКА
 5 : 4 ОТ
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Ак Барс – Металлург Мг
 2 : 1
15.02 19:30
СКА – Сал. Юлаев
 2 : 0
15.02 19:30
Куньлунь РС – Лада
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