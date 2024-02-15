«Куньлунь» нанес «Ладе» шестое поражение подряд
«Куньлунь» победил «Ладу» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У хозяев голы забивали Брэндон Йип, Фу Шуай и Колин Кэмпбелл. У гостей шайбу забросил Сергей Шумаков.
«Куньлунь» с 50 очками занимает 9-е место в таблице Западной конференции.
«Лада» потерпела шестое поражение подряд. Клуб занимает 7-е место в таблице «Востока» — 72 очка.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь РС» (Пекин) — «Лада» (Тольятти) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: С. Фу — 11 (Кэмпбелл), 17:54 — 1:0. Шумаков — 14 (бол., Солянников, Романов), 25:45 — 1:1. Йип — 12 (Граовац, Макмиллан), 54:30 — 2:1. Кэмпбелл — 6 (п.в., П. Фу, С. Фу), 59:59 — 3:1.
Вратари: Джурасик — Подъяпольский (59:04 — 59:15, 59:22 — 59:59).
Штраф: 10 — 4.
Броски: 27 (7+12+8) — 33 (7+12+14).
Судьи: Раводин, Спирин.
15 февраля. Мытищи. Арена Мытищи.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|63
|40
|23
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
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|40
|23
|85
|4
|Ак Барс
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|38
|25
|78
|5
|Автомобилист
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|34
|30
|76
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
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|63
|27
|36
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|Нефтехимик
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|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
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|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
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|20
|43
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|63
|41
|22
|88
|3
|Локомотив
|64
|41
|23
|87
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|64
|29
|35
|63
|9
|Куньлунь РС
|63
|22
|41
|50
|10
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 Б
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|5 : 4 ОТ
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|2 : 1
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|2 : 0
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|3 : 1
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|2 : 1