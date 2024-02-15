СКА победил «Салават Юлаев» в матче КХЛ

СКА дома обыграл «Салават Юлаев» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:0. Встреча прошла на «СКА Арене».

Голы в матче забили Борна Рендулич и Степан Старков.

СКА набрал 91 очко в 64 матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Салават Юлаев» находится на третьей строчке «Востока» с 85 баллами в 63 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Рендулич — 19 (бол., Воробьев, Кадейкин), 34:31 — 1:0. Старков — 4 (Бардаков, Грицюк), 50:06 — 2:0.

Вратари: Серебряков — Ежов (58:23 — 59:17, 59:22).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 30 (14+8+8) — 36 (13+7+16).

Судьи: Гамалей, Овчинников.

15 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена.