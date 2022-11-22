Минское «Динамо» проиграло «Витязю» и потерпело пятое поражение подряд
Минское «Динамо» в овертайме проиграло «Витязю» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:2. Встреча прошла в Минске.
За хозяев гол забил Седрик Пакетт. В составе гостей заброшенными шайбами отметились Александр Яремчук и Кирилл Рассказов, принесший победу своей команде.
«Динамо» Минск занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков. «Витязь» располагается на 6-й строчке с 37 очками.
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«Динамо Мн» (Минск) — «Витязь» (Подольск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Пакетт — 9 (Мороз, Спунер), 27:33 — 1:0. Яремчук — 11 (Галузин, Яровой), 55:38 — 1:1. Рассказов — 10 (Старков, Рой), 60:19 — 1:2.
Вратари: Колосов — Дорожко.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 46 (12+22+12+0) — 18 (6+6+5+1).
Судьи: Оскирко, Фатеев.
22 ноября. Минск. «Минск-Арена».
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