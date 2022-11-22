Гол Уила принес московскому «Динамо» победу над «Северсталью»
Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Голами в составе команды из Москвы забили Александр Скоренов, Егор Мартынов, Джордан Уил. За череповецкий клуб отметились Александр Суворов и Михаил Тихонов.
Московское «Динамо» набрало 41 очко в 33 матчах и занимает пятое место на Западе. «Северсталь» находится на девятой строчке (32 очка в 33 играх).
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«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Голы: Скоренов — 1 (бол., Миронов, Коновалов), 4:48 — 0:1. Мартынов — 2 (Каблуков, Е.А. Зайцев), 6:21 — 0:2. Суворов — 6 (бол., Вовченко, Пресс), 14:45 — 1:2. Тихонов — 2 (Хабаров, Петунин), 41:30 — 2:2. Уил — 7 (Лилья), 59:24 — 2:3.
Вратари: Шугаев (59:30) — Коновалов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 36 (9+16+11) — 18 (9+4+5).
Судьи: Васильев, Ромасько.
22 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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