«Динамо» Минск — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ
Минское «Динамо» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Минске 17 января и завершилась победой гостей — 5:2.
Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (51 очко в 51 матче). «Куньлунь» набрал 40 очков за 54 игры и располагается на строчку ниже.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
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Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|53
|34
|19
|74
|2
|Авангард
|51
|35
|16
|73
|3
|Сал. Юлаев
|51
|31
|20
|66
|4
|Автомобилист
|54
|30
|24
|66
|5
|Лада
|53
|26
|27
|63
|6
|Трактор
|53
|28
|25
|62
|7
|Ак Барс
|51
|29
|22
|60
|8
|Нефтехимик
|53
|21
|32
|51
|9
|Сибирь
|52
|21
|31
|51
|10
|Амур
|51
|21
|30
|50
|11
|Барыс
|51
|19
|32
|44
|12
|Адмирал
|51
|15
|36
|41
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|3
|СКА
|52
|34
|18
|70
|4
|Спартак
|53
|31
|22
|69
|5
|Торпедо
|51
|30
|21
|63
|6
|Северсталь
|51
|26
|25
|59
|7
|ЦСКА
|51
|26
|25
|56
|8
|Динамо Мн
|51
|23
|28
|51
|9
|Куньлунь РС
|54
|17
|37
|40
|10
|Витязь
|51
|16
|35
|38
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
Результаты / календарь
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17.01
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19.01
20.01
21.01
22.01
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|4 : 1
|17.01
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|4 : 2
|17.01
|17:00
|
Трактор – Северсталь
|0 : 1 Б
|17.01
|19:30
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|2 : 5
|17.01
|19:30
|
СКА – Амур
|6 : 2
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