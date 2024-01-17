«Динамо» Минск — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

Минское «Динамо» и «Куньлунь» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Минске 17 января и завершилась победой гостей — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Динамо» — «Куньлунь» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции (51 очко в 51 матче). «Куньлунь» набрал 40 очков за 54 игры и располагается на строчку ниже.

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