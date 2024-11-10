«Спартак» разгромил «Акрон», Бонгонда и Угальде забили по два гола

«Спартак» дома одержал крупную победу над «Акроном» в матче 15-го тура РПЛ — 4:0.

У красно-белых в этой встрече по дублю оформили Тео Бонгонда и Манфред Угальде.

Нападающий гостей Солтмурад Бакаев получил две желтые карточки и на 86-й минуте оставил свою команду в меньшинстве.

Московская команда одержала третью подряд победу в чемпионате России. После этого матча «Спартак» с 28 очками снова вышел на пятое место в турнирной таблице. «Акрон» (16) идет на девятой позиции.

Следующую игру красно-белые проведут 23 ноября против «Локомотива». Клуб из Тольятти днем ранее встретится с «Рубином».