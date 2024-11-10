«Вашингтон» разгромил «Сент-Луис», Овечкин оформил дубль

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на выезде «Сент-Луис» со счетом 8:1.

В составе «Кэпиталз» по дублю оформили Александр Овечкин и Коннор Макмайкл, еще по голу забили Джейкоб Чикран, Расмус Сандин, Майкл Сгарбосса и Брендон Духайм. У «блюзменов» единственную шайбу забросил Скотт Перунович.

После этого матча «Вашингтон» с 20 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 14 очками — на девятой строчке «Запада».