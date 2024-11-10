Медведев стартовал с поражения от Фритца на Итоговом турнире ATP
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Тэйлору Фритцу в стартовом матче на Итоговом турнире ATP в Турине — 4:6, 3:6.
Игра продолжалась 1 час 21 минуту.
Медведев сделал 8 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Фритца 9 подач навылет, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Илие Настасе
Тэйлор Фритц (США, 5) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:4, 6:3
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