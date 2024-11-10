«Мы не хотим быть слишком милыми». Овечкин выбил десятку и сделал еще два шага к рекорду Гретцки

Форвард теперь в 31 шайбе от повторения величайшего достижения.

«Вашингтон» обыграл «Сент-Луис» в гостевом матче с сокрушительным третьим периодом (8:1). Александр Овечкин забил победный гол и оформил второй дубль в сезоне, до снайперского рекорда Уэйна Гретцки остается 31 шаг (863 шайбы против 894).

«Кэпиталз» провели второй матч за два дня. Накануне команда Спенсера Карбери уступила «Питтсбургу» (2:4) и прервала серию из семи домашних побед, а ее капитан — из пяти игр с голами (6+5). Теперь «Кэпс» и Ови вернулись на победную волну.

Гретцки говорит о гонке Овечкина

Овечкин перед встречей с «Пингвинз» довел свою голевую серию до пяти матчей в домашней игре с «Нэшвиллом». Пока форвард забивал восьмой гол со старта сезона, Гретцки в студии TNT Sports оценил резвый старт россиянина и «Кэпиталз». Величайший всех времен обратил внимание на перестройку, прогресс и молодых игроков команды Карбери.

«У него потрясающий старт, верно? Послушайте, это не вопрос, побьет ли он рекорд, вопрос в том, когда он его побьет. И это здорово для игры. Это позитив, он был столь классным хоккеистом так много лет, просто здорово», — сказал Гретцки об Овечкине.

Легендарный канадец заметил: «Они сделали несколько хороших изменений в межсезонье, влили новую энергию в клуб. Их вратари выглядят очень надежно. И Алекс играет очень хорошо. Алекс ведет за собой, рядом с ним эти молодые парни выскакивают на площадку и играют с большой отдачей. Этот тренер [Карбери] проделал невероятную работу. Они играют в структуре, умно, упорно. Послушайте, они заслуженно там, где есть сейчас. Они играют очень хорошо».

Также Великий обратил внимание на важную деталь гонки за рекордом: «Послушайте, когда ты делаешь что-то подобное, есть одна из вещей, о которой могут недостаточно говорить. Вероятно, все слишком сосредоточены на Алексе, но это весело и для других игроков. Я помню, моим одноклубникам тоже нравилось такое. Они наслаждались этим, они тоже участвовали во всем этом. И я уверен, все эти молодые парни участвуют в этом вместе с Алексом. И, конечно же, болельщики, вся организация, владелец, каждый. Это захватывающее время».

Гретцки несколько лет повторяет, что подъем Овечкина к его снайперскому достижению от вопроса «если» перешел к пункту «когда». Если у снайпера возникают кризисы, канадец находит способ поддержать его лично. Когда будет совсем близко, Уэйн собирался с одобрения НХЛ и столичного клуба посещать матчи своего хорошего знакомого.

На старте 20-го сезона в лиге Овечкин пока превосходит смелые расчеты и ожидания. За свою карьеру снайпер нередко чередовал взлеты и спады, вряд ли стоит ожидать от ветерана постоянной феерии. Но с таким началом уместны рассуждения: если форвард поддержит заданный темп, у этого «когда» все же появится прописка в этом сезоне — с начала марта до середины апреля.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Все хотят, чтобы Ови забивал»

«Вашингтон» начал матч с «Сент-Луисом» с гола, Коннор Макмайкл открыл счет на 59-й секунде. При этом два периода получились для гостей достаточно непростыми. Логан Томпсон держал команду в игре, отразил 24 броска и установил рекорд клуба для вратарей-новичков с семью победами на старте сезона. Счет стал разгромным только в заключительной 20-минутке после пяти шайб в ворота Джордана Биннингтона.

Голы Овечкина задавали тон во втором и третьем периодах, первый из них в очередном классном розыгрыше ведущей тройки стал победным. Дилан Строум и Алексей Протас вывели капитана на завершение из левого круга, форвард послал шайбу в ближний угол мимо Биннингтона.

В третьем периоде Овечкин с передачи Строума все-таки закончил розыгрыш большинства после серии неудачных попыток и хаоса перед чужими воротами. Потом «Кэпиталз» еще раз реализовали численное преимущество, Макмайкл тоже оформил дубль после паса Строума при быстром входе в зону атаки.

«Я думаю, что четвертый гол в большинстве был очень важен. Что больше всего ценю: у нас было несколько попыток — и их отразили, иногда это выпускает воздух из спецбригады, после чего остается разобщенное звено. Но они продолжили играть», — сказал Карбери. Тренер также заметил: «Это было довольно впечатляюще. Мы вроде как переждали шторм, поначалу было тяжело. Нам нужно было выстоять, [Томпсон] сделал несколько важных спасений. Затем мы освоились в третьем периоде, смогли взять игру под контроль и удержали его».

Строум ассистировал Овечкину при всех десяти голах россиянина и остается лучшим бомбардиром «Вашингтона» в этом сезоне. Центрфорвард ведущего звена набрал 22 (4+18) очка в 14 матчах и выделяет роль капитана.

«Он заряжает всю команду. Все хотят, чтобы он забивал. Очевидно, мы все работаем над приближением к этому рекорду и выигрываем матчи. Оба дела идут хорошо, надеюсь, мы продолжим так же», — сказал канадец.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Овечкин говорит об игре «Вашингтона»

Овечкин забил 10 голов (8 передач, 18 очков) за 14 матчей. В предыдущем проблемном регулярном чемпионате такое число он выбил только в 45-й игре — 6 февраля сразу после паузы на Матч звезд НХЛ, в которой перезагрузил сезон и вернулся к знакомому темпу.

Александр записал на свой счет 131-й победный гол и сделал еще один шаг к рекорду Яромира Ягра (135). Россиянин провел 175-й матч с двумя и более шайбами, больше только у Гретцки (189). В главной гонке снайпер теперь стоит от Великого в 31 голе — это ровно столько, сколько он забил за всю предыдущую регулярку.

Капитан «Вашингтона» в компании Макмайкла поднялся в число лучших снайперов сезона. Среди семи игроков с 10 голами есть второй россиянин — Артемий Панарин, первую десятку с 11 шайбами возглавляют Никита Кучеров, Сэм Райнхарт и Вильям Нюландер. Есть повод для радости и небольшого победного танца.

«Очевидно, это был тяжелый второй матч за два дня. Считаю, мы очень хорошо начали, Майки забил важный гол. Эл Ти сегодня играл невероятно. Спасибо ему, что выручал и держал нас в игре. Наконец-то заработало большинство. Забираем это и двигаемся дальше», — сказал Овечкин.

На вопрос, что конкретно заработало в большинстве, Александр улыбнулся: «Ах, мы забили».

Капитан также объяснил, откуда у «Вашингтона» такая уверенность.

«Думаю, мы хорошо знаем свою команду [и ее возможности]. Если играем по своей системе, хорошо распоряжаемся шайбой и возвращаем ее, избегаем глупых решений, это приносит результат. Вы не сможете забивать каждый раз восемь или семь голов. Но, знаете ли, это был очень, очень хороший вечер», — сказал россиянин.

Форвард оценил факт участия 15 игроков «Кэпиталз» в восьми голах в ворота «Блюз».

«Да, это великолепно. Как сказал, все счастливы, вернули уверенность после вчерашнего поражения. Это была очень важная игра для нас в психологическом плане», — сказал хоккеист.

Овечкин заодно ответил на вопрос об особой химии со Строумом, который ассистировал ему при каждом голе.

«Да, я считаю, что наше звено играет хорошо, создает много шансов. Иногда мы не хотим быть слишком милыми [при реализации]. Зини и Про делают отличную работу и находят меня [передачами]. Да, это работает», — сказал Александр.