Минское «Динамо» обыграло «Северсталь»

Минское «Динамо» выиграло у «Северстали» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Артем Демков и Шэйн Принс. У гостей забил Якоб Берглунд.

«Динамо» набрало 57 очков и занимает пятое место на Западе. У «Северстали» 54 очка и седьмая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Демков — 9 (бол., Принс, Менелл), 27:39 — 1:0. Берглунд — 6 (бол., Морозов, Гераськин), 42:26 — 1:1. Принс — 20 (Фальковский, Митчелл), 49:49 — 2:1.

Вратари: Фурх — Подъяпольский (59:36).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 26 (9+11+6) — 29 (10+8+11).

Судьи: Акузовский, Гофман.

25 января. Минск. «Минск-Арена». 3319 зрителей.