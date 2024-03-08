«Динамо Минск» сыграет с московским «Динамо» в четвертом матче первого раунда плей-офф КХЛ 8 марта, в пятницу. Игра пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Минск Арена» в Минске (Белоруссия) и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня Кубка Гагарина. Ключевые события противостояния «Динамо» Минск — «Динамо» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажет официальный сайт КХЛ. Также матчи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Московский клуб впервые за 10 лет выиграл Кубок континента.

Счет в серии — 2-1 в пользу команды Алексея Кудашова.

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