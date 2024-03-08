«Локомотив» сыграет с ЦСКА в первом раунде плей-офф КХЛ 8 марта

«Локомотив» сыграет с ЦСКА в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ 8 марта, в пятницу. Игра пройдет в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей игрового дня плей-офф КХЛ. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — ЦСКА можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал KHL Prime и официальный сайт КХЛ. Игры Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Ярославля трансляция игры будет доступна на телеканале «Первый ярославский».

Счет в серии — 3-1 в пользу команды из Ярославля.

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