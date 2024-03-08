Автор NHL News: «Не думаю, что «Каролина» когда-нибудь обменяет Никишина»

Автор NHL News оценил игру защитника СКА Александра Никишина, который был задрафтован «Каролиной».

«Не знаю, кому это будет интересно услышать, но я не думаю, что «Харрикейнз» когда-нибудь обменяли бы Александра Никишина. Будучи 22-летним защитником, он сейчас имеет на счету 56 очков в КХЛ», — гласит заметка автора в аккаунте NHL News.

«Каролина» выбрала Никишина под общим 69-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

В текущем сезоне КХЛ 22-летний Никишин провел 67 матчей за СКА, в которых забросил 17 шайб и отдал 39 результативных передач. Контракт российского хоккеиста с петербургским клубом действует до конца апреля 2025 года.