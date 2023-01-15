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Сегодня, 19:35

Тамбиев — об увольнении Знарка из «Ак Барса»: «Олегу тяжело работать без Витолиньша»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о работе Олега Знарка в «Ак Барсе».

— Общались ли вы с Олегом Знарком, который не доработал до конца сезона в «Ак Барсе». Есть объяснение, что не получилось у вашего коллеги в Казани?

— Олега я только поздравил с 60-летним юбилеем. Он мне ответил, поблагодарил. Я далек от того, что происходило в «Ак Барсе». Слухов ведь много. Наверное, Олегу тяжело работать без Харийса Витолиньша. Но надо быть внутри «Ак Барса», чтобы понимать причины. Но «Ак Барс» — команда с таким подбором хоккеистов, что они как 10 матчей проиграли, так и 20 потом выиграют. Большой запас мастерства. К таким игрокам надо найти подход и держать ухо востро. С приходом Зинэтулы Билялетдинова они заиграли стабильнее. У Олега был хороший тандем с Харийсом. Они дополняли друг друга. Наверное, Олегу сложно без Харийса, а Харийсу — без Олега. Они понимали друг друга с полуслова — и в тренировочном процессе, и на лавке.

Леонид Тамбиев. «После безвольных поражений в раздевалку не захожу». Тренер сделал крутую команду из безнадежного аутсайдера

ХК Адмирал
ХК Ак Барс
Леонид Тамбиев
Олег Знарок
Харийс Витолиньш
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2 ЦСКА 50 33 17 71
3 Торпедо 50 32 18 68
4 Локомотив 52 30 22 67
5 Динамо М 51 29 22 66
6 Витязь 51 24 27 56
7 Спартак 52 23 29 53
8 Северсталь 51 20 31 51
9 Динамо Мн 51 19 32 49
10 Куньлунь 52 18 34 41
11 Сочи 50 6 44 21
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 49 29 20 65
2 Сибирь 51 30 21 64
3 Металлург 50 28 22 63
4 Сал. Юлаев 50 27 23 63
5 Авангард 49 29 20 62
6 Ак Барс 50 26 24 60
7 Адмирал 51 27 24 59
8 Трактор 52 22 30 51
9 Нефтехимик 50 23 27 49
10 Барыс 52 22 30 48
11 Амур 50 21 29 48
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Спартак – Куньлунь
 3 : 2
15.01 17:00
Локомотив – Динамо М
 0 : 2
15.01 17:00
Витязь – Трактор
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СКА – Амур
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15.01 17:00
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