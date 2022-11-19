«Нефтехимик» одержал волевую победу над СКА. Питерцы проиграли 5 из последних 6 матчей
«Нефтехимик» одержал волевую победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
Счет открыли питерцы: гол в активе нападающего Дмитрия Яшкина.
Но затем за «Нефтехимик» забили нападающие Евгений Митяйкин и Вячеслав Лещенко.
СКА проиграл пять из последних шести матчей, но сохраняет лидерство в Западной конференции (54 очка). «Нефтехимик» идет на последнем месте на Востоке (27 очков).
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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Яшкин — 17 (Глотов, Никишин), 15:39 — 0:1. Митякин — 7 (бол., Порядин, Хохлов), 35:27 — 1:1. Лещенко — 9 (мен., Галимов, Сидоров), 56:27 — 2:1.
Вратари: Тихомиров — Подъяпольский (56:42).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 18 (6+8+4) — 31 (9+14+8).
Судьи: Кулаков, Ромасько.
19 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4196 зрителей.
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