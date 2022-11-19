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Сегодня, 19:21

«Нефтехимик» одержал волевую победу над СКА. Питерцы проиграли 5 из последних 6 матчей

Иван Шитик
Корреспондент
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«Нефтехимик» одержал волевую победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

Счет открыли питерцы: гол в активе нападающего Дмитрия Яшкина.

Но затем за «Нефтехимик» забили нападающие Евгений Митяйкин и Вячеслав Лещенко.

СКА проиграл пять из последних шести матчей, но сохраняет лидерство в Западной конференции (54 очка). «Нефтехимик» идет на последнем месте на Востоке (27 очков).

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«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Яшкин — 17 (Глотов, Никишин), 15:39 — 0:1. Митякин — 7 (бол., Порядин, Хохлов), 35:27 — 1:1. Лещенко — 9 (мен., Галимов, Сидоров), 56:27 — 2:1.

Вратари: Тихомиров — Подъяпольский (56:42).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 18 (6+8+4) — 31 (9+14+8).

Судьи: Кулаков, Ромасько.

19 ноября. Нижнекамск. Нефтехим-Арена. 4196 зрителей.

ХК Нефтехимик
ХК СКА
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