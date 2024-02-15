Московское «Динамо» на территории «ВТБ Арены» встретится с одноименным клубом из Минска 15 февраля в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Динамо» М — «Динамо» Минск пройдет в прямом эфире в онлайн-сервисе Кинопоиск для всех пользователей с подпиской. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями поединка «Динамо» М — «Динамо» Мн с помощью матч-центра «СЭ».

Московское «Динамо» тренера Алексея Кудашова располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками после 62 матчей. Минское «Динамо» идет на восьмом месте с 63 баллами после 63 встреч на Западе. Обе команды вышли в плей-офф КХЛ.

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