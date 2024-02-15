«Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф КХЛ
«Автомобилист» стал пятым участником плей-офф ФОНБЕТ чемпионата КХЛ после поражения «Нефтехимика» в матче с «Сибирью». Клуб из Нижнекамска проиграл в серии буллитов — 1:2 Б.
«Автомобилист» с 74 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 65 очками — на 9-й строчке.
Ранее от «Востока» в Кубке Гагарина обеспечили себе участие «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».
От «Запада» участие в плей-офф сезона-2023/24 гарантировали СКА, ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Северсталь».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|62
|40
|22
|87
|2
|Авангард
|63
|41
|22
|86
|3
|Сал. Юлаев
|62
|40
|22
|85
|4
|Ак Барс
|62
|37
|25
|76
|5
|Автомобилист
|64
|34
|30
|76
|6
|Трактор
|63
|33
|30
|72
|7
|Лада
|63
|29
|34
|72
|8
|Амур
|63
|27
|36
|66
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|63
|20
|43
|51
|12
|Барыс
|63
|20
|43
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|63
|43
|20
|89
|2
|Динамо М
|62
|40
|22
|86
|3
|Локомотив
|63
|40
|23
|85
|4
|Спартак
|64
|38
|26
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|63
|34
|29
|74
|7
|ЦСКА
|63
|32
|31
|70
|8
|Динамо Мн
|63
|29
|34
|63
|9
|Сочи
|63
|21
|42
|49
|10
|Куньлунь РС
|62
|21
|41
|48
|11
|Витязь
|63
|19
|44
|45
Результаты / календарь
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
|15.02
|15:30
|
Сибирь – Нефтехимик
|2 : 1 Б
|15.02
|17:00
|
Автомобилист – Авангард
|4 : 2
|15.02
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|15.02
|19:00
|
Ак Барс – Металлург Мг
|- : -
|15.02
|19:30
|
СКА – Сал. Юлаев
|- : -
|15.02
|19:30
|
Куньлунь РС – Лада
|- : -
|15.02
|19:30
|
Динамо М – Динамо Мн
|- : -
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