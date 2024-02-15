«Автомобилист» досрочно вышел в плей-офф КХЛ

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«Автомобилист» стал пятым участником плей-офф ФОНБЕТ чемпионата КХЛ после поражения «Нефтехимика» в матче с «Сибирью». Клуб из Нижнекамска проиграл в серии буллитов — 1:2 Б.

«Автомобилист» с 74 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» с 65 очками — на 9-й строчке.

Ранее от «Востока» в Кубке Гагарина обеспечили себе участие «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

От «Запада» участие в плей-офф сезона-2023/24 гарантировали СКА, ЦСКА, «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Торпедо», «Спартак», «Северсталь».