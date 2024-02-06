Хет-трик Уила помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист»

Московское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

В составе «Динамо» шайбы забросили Егор Римашевский и Андрей Миронов. Джордан Уил оформил хет-трик. За «Автомобилист» отметился Стефан Да Коста. Брукс Мэйсек сделал дубль.

После 60 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 82 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке» (73 очка за 62 игры).

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«Динамо М» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Голы: Уил — 25 (Гусев, Римашевский), 2:49 — 1:0. Римашевский — 4 (Гусев, Ожиганов), 17:18 — 2:0. Мэйсек — 22 (Да Коста), 24:13 — 2:1. Уил — 26 (бол., Миронов), 37:09 — 3:1. Мэйсек — 23 (Кузнецов), 38:54 — 3:2. Уил — 27 (бол., О`Делл, Менелл), 52:39 — 4:2. Да Коста — 16 (бол., Волк), 57:32 — 4:3. Миронов — 4 (п.в.), 59:53 — 5:3.

Вратари: Моторыгин — Галкин (57:27 — 57:32, 58:07 — 59:53).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (13+12+9) — 22 (6+7+9).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

6 февраля. Москва. «ВТБ Арена».