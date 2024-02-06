Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:52

Хет-трик Уила помог московскому «Динамо» обыграть «Автомобилист»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Московское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 5:3.

В составе «Динамо» шайбы забросили Егор Римашевский и Андрей Миронов. Джордан Уил оформил хет-трик. За «Автомобилист» отметился Стефан Да Коста. Брукс Мэйсек сделал дубль.

После 60 матчей «Динамо» занимает третью строчку в Западной конференции, набрав 82 очка. «Автомобилист» — четвертый на «Востоке» (73 очка за 62 игры).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо М» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (2:0, 1:2, 2:1)

Голы: Уил — 25 (Гусев, Римашевский), 2:49 — 1:0. Римашевский — 4 (Гусев, Ожиганов), 17:18 — 2:0. Мэйсек — 22 (Да Коста), 24:13 — 2:1. Уил — 26 (бол., Миронов), 37:09 — 3:1. Мэйсек — 23 (Кузнецов), 38:54 — 3:2. Уил — 27 (бол., О`Делл, Менелл), 52:39 — 4:2. Да Коста — 16 (бол., Волк), 57:32 — 4:3. Миронов — 4 (п.в.), 59:53 — 5:3.

Вратари: Моторыгин — Галкин (57:27 — 57:32, 58:07 — 59:53).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (13+12+9) — 22 (6+7+9).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

6 февраля. Москва. «ВТБ Арена».

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Динамо (Москва)
2
Читайте также
Олимпийские игры 2014 в Сочи — основная информация: как прошли и кто выиграл, что было построено и стало с объектами
Месси и Суарес не сыграли в матче против сборной чемпионата Гонконга
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
В ДНР сообщили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком
Игрок «Вашингтона» Кузнецов пройдет программу помощи хоккеистам НХЛ
Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина
Популярное видео
Команда Макдэвида — Команда Мэттьюса: финал Матча звезд НХЛ
CКА выходит в лидеры, ужасная игра «Сибири», Разин vs оператор
Кудашов и «Динамо», на что способен СКА, Цыплаков и НХЛ
Ошибка «Сибири», провал «Динамо» в дерби, Ларионов остался в «Торпедо»
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Северсталь» выиграла у минского «Динамо»

КХЛ: «Авангард» обыграл СКА, «Салават Юлаев» победил ЦСКА. Результаты и видео голов 6 февраля
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 61 40 21 86
2 Авангард 59 40 19 84
3 Сал. Юлаев 60 38 22 81
4 Автомобилист 61 33 28 73
5 Ак Барс 59 35 24 72
6 Трактор 60 33 27 72
7 Лада 61 29 32 71
8 Нефтехимик 60 25 35 61
9 Амур 60 24 36 60
10 Сибирь 60 24 36 57
11 Адмирал 60 18 42 47
12 Барыс 59 19 40 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 60 40 20 83
2 Локомотив 59 39 20 82
3 Динамо М 59 37 22 80
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 60 33 27 71
6 Северсталь 59 31 28 69
7 ЦСКА 60 30 30 66
8 Динамо Мн 60 27 33 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 60 20 40 47
11 Витязь 60 18 42 43
Результаты / календарь
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
6.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
6.02 16:30
Барыс – Амур
 0 : 2
6.02 16:30
Авангард – СКА
 9 : 5
6.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 0
6.02 17:00
Металлург Мг – Адмирал
 5 : 1
6.02 19:00
Витязь – Сочи
 3 : 4
6.02 19:30
Динамо Мн – Северсталь
 2 : 4
6.02 19:30
Торпедо – Трактор
 3 : 1
6.02 19:30
Динамо М – Автомобилист
 5 : 3
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости