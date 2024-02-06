«Северсталь» выиграла у минского «Динамо»
«Северсталь» на выезде обыграла минское «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:2.
У гостей голы забивали Михаил Ильин, Никита Рожков, Никита Седов и Кристиан Ярош. У хозяев шайбы забросили Александр Волков и Сергей Кузнецов.
«Северсталь» одержал третью победу подряд. Команда набрала 69 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции.
«Динамо» с 59 очками — на 8-й строчке таблицы «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Голы: Ярош — 2, 5:26 — 0:1. Ильин — 10, 14:23 — 0:2. Кузнецов — 7, 18:49 — 1:2. Рожков — 3 (Думбадзе, Подшивалов), 34:35 — 1:3. Седов — 4 (Давыдов), 36:24 — 1:4. Волков — 16 (Хэмилтон), 43:09 — 2:4.
Вратари: Колосов (Вельмакин, 40:00) — Самойлов.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 22 (12+7+3) — 27 (7+12+8).
Судьи: Оленин, Сергеев.
6 февраля. Минск. «Минск-Арена».
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|60
|18
|42
|43
|6.02
|16:30
|
Барыс – Амур
|0 : 2
|6.02
|16:30
|
Авангард – СКА
|9 : 5
|6.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|2 : 0
|6.02
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|
Металлург Мг – Адмирал
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|19:00
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Витязь – Сочи
|3 : 4
|6.02
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|
Динамо Мн – Северсталь
|2 : 4
|6.02
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Торпедо – Трактор
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|6.02
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|
Динамо М – Автомобилист
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