Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков — о победе в серии против ЦСКА: «Наше время пришло»
Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился эмоциями от победы в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (6:3) и прохода ярославцев во второй раунд плей-офф.
Железнодорожники выиграли серию со счетом 4-1.
— За счет чего смогли в этот раз пройти принципиального соперника?
— Наверное, все ребята верили, что мы можем, наше время пришло. Где-то ментально подготовились, это важно.
— Согласны, что первая игра была ключевой?
— Да. Пинок под зад дали, так сказать, и сразу поехали.
— Когда поняли, что сегодня победа будет на вашей стороне?
— После финальной сирены. С ЦСКА по-другому нельзя.
— Давно западные команды не пересекались с восточными на ранних этапах плей-офф. Эти матчи как-то отличаются?
— Да нет в принципе, две игры было же в чемпионате с каждым соперником. Это все равно интересный эксперимент, в первый раз такое, есть время подготовиться.
— А что касается перелетов: то, что лететь дальше, влияет на восстановление?
— Как любят говорить тренеры, все в равных условиях. «Востоку» тоже придется полетать, — сказал Рафиков «СЭ».
«Локомотив» десятый раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф.
(Анна Бирюкова)
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|Западная конференция
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|П
|О
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|Динамо М
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|24
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|Северсталь
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|6
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|34
|34
|76
|7
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|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
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|68
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|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
|2 - 2
|
СКА - Торпедо
|3 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|3 - 1
|
Авангард - Лада
|3 - 1
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 3
|8.03
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Динамо Мн – Динамо М
|2 : 3 ОТ
|8.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|6 : 3
|8.03
|17:00
|
Ак Барс – Автомобилист
|1 : 2
|8.03
|17:00
|
Спартак – Северсталь
|5 : 1