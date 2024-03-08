Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков — о победе в серии против ЦСКА: «Наше время пришло»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков поделился эмоциями от победы в пятом матче первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (6:3) и прохода ярославцев во второй раунд плей-офф.

Железнодорожники выиграли серию со счетом 4-1.

— За счет чего смогли в этот раз пройти принципиального соперника?

— Наверное, все ребята верили, что мы можем, наше время пришло. Где-то ментально подготовились, это важно.

— Согласны, что первая игра была ключевой?

— Да. Пинок под зад дали, так сказать, и сразу поехали.

— Когда поняли, что сегодня победа будет на вашей стороне?

— После финальной сирены. С ЦСКА по-другому нельзя.

— Давно западные команды не пересекались с восточными на ранних этапах плей-офф. Эти матчи как-то отличаются?

— Да нет в принципе, две игры было же в чемпионате с каждым соперником. Это все равно интересный эксперимент, в первый раз такое, есть время подготовиться.

— А что касается перелетов: то, что лететь дальше, влияет на восстановление?

— Как любят говорить тренеры, все в равных условиях. «Востоку» тоже придется полетать, — сказал Рафиков «СЭ».

«Локомотив» десятый раз в истории КХЛ сыграет во втором раунде плей-офф.

(Анна Бирюкова)