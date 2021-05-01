Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Десять хоккеистов покинули «Трактор»

08:21
Теги:

«Трактор» на своем сайте сообщил о том, что истекли соглашения с десятью хоккеистами, контракт с которыми на следующий сезон не будет продлен.

Это защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов.

«Трактор» благодарит каждого из хоккеистов за самоотверженность, профессионализм и неравнодушие на льду. Желаем здоровья и успехов в дальнейшей карьере!", — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://hctraktor.org/media/news/38606-desyat-khokkeistov-pokidayut-traktor/

Читайте также

Клишина ответила на обвинение о предательстве России
Видео: рецепт простого и вкусного кулича
В США выразили обеспокоенность возможностями России в космосе
Страшное ДТП с участием известного блогера произошло в Калуге

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд