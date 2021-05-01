Десять хоккеистов покинули «Трактор»

«Трактор» на своем сайте сообщил о том, что истекли соглашения с десятью хоккеистами, контракт с которыми на следующий сезон не будет продлен.

Это защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов.

«Трактор» благодарит каждого из хоккеистов за самоотверженность, профессионализм и неравнодушие на льду. Желаем здоровья и успехов в дальнейшей карьере!", — говорится в сообщении.